شكرا لقرائتكم الترجي يحتفظ بلقب دوري أبطال إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتفظ الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد إلغاء مباراة إياب النهائي أمام ضيفه الوداد البيضاوي يوم الجمعة والتي توقفت طويلا بسبب احتجاجات الفريق المغربي على إلغاء هدف له في الشوط الثاني.

وكان الفريق التونسي متقدما 1 - صفر على استاد رادس الأولمبي، وانتهت مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل 1 - 1.

وسجل الجزائري يوسف البلايلي الهدف الوحيد في المباراة عندما سدد كرة رائعة من عند حافة المنطقة سكنت الزاوية البعيدة لمرمى أحمد رضا تكناوتي حارس الوداد قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

Advertisements

وأحرز الوداد هدفا في الدقيقة 59 لكن الحكم ألغاه بداعي وجود تسلل قبله مما أثار احتجاجات الفريق المغربي.

وطالب الوداد بالعودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد لكنه فوجئ بغيابها في استاد رادس ليزداد غضبه ويرفض العودة للعب.

ورغم محاولات استمرت أكثر من ساعة ونصف الساعة لإثناء الفريق المغربي عن قراره لكنه تمسك بعدم العودة لأرض الملعب وسط أزمة كبيرة تحت أنظار أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وبعد تمسك الفريق المغربي بموقفه قرر الحكم إنهاءها ليفوز الترجي باللقب للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه.