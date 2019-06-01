تشابي ألونسو يقود رديف ريال سوسيداد

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تولى نجم كرة القدم الإسباني السابق تشابي ألونسو، منصب المدير الفني للفريق الرديف بنادي ريال سوسيداد.
وأعلن ريال سوسيداد يوم السبت عن تعيين ألونسو لاعب ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني مدربا جديدا للفريق الرديف بالنادي. وقضى ألونسو أربعة أعوام في سوسيداد خلال مسيرته الاحترافية قبل انتقاله إلى ليفربول في 2004.
واستهل ألونسو مسيرته في عالم التدريب، بتولي مسؤولية فريق الناشئين تحت 13 عاما في ريال مدريد.
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