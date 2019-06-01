“تعرف علي” موعد مباراة الحلم الأوروبي نهائي دوري الأبطال بين ليفربول وتوتنهام في ليلة...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز في العالم العربي الكبير، أنتم على موعد يوم السبت القادم مع نهائي أقوي بطولة كرة قدم علي وجه المعمورة، نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، علي ملعب وانداميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، والمؤكد أن الإثارة والمتعة سيكونان حاضران في اللقاء الذي يتابعه أكثر من مليار مشاهد في أركان المعمورة،خاصة منطقتنا العربية لمتابعة نجمنا المصري محمد صلاح.

يدخل الفريقين اللقاء بطموح الفوز والتتويج، ففريق ليفربول العريق لعب النهائي الأوروبي 9 مرات سابقة، وأحرز اللقب في 5 نهائيات ويسعي للفوز بالمرة السادسة بكتيبته المميزة هذا الموسم، أما توتنهام فيدخل اللقاء النهائي الأول له في تاريخه ويأمل في التتويج باللقب الأوروبي الكبير.

ونعرض معكم متابعينا أهم الأرقام والإحصاءات والتفاصيل حول مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ناديين إنجليزيين، وصراع للتتويج لمن يتحقق.

أرقام وإحصائيات حول المباراة النهائية بين الريدز وتوتنهام

هذه المباراة هي المباراة النهائية التاسعة لفريق ليفربول بدوري أبطال أوروبا، أحرز اللقب في خمس نهائيات سابقة وخسر في أخر نهائيين للبطولة الأوروبية. هذه المباراة هي النهائي الأول لفريق توتنهام الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا. مباراة توتنهام ضد ليفربول هي ثاني نهائي إنجليزي خالص بدوري أبطال أوروبا، بعد نهائي مانشيستر يونايتد ضد تشيلسي عام 2008. إلتقي الفريقين 13 مرة من قبل، ثلاث مرات في موسم واحد وفاز ليفربول في جميع اللقاءات مرة واحدة. خسر ليفربول المباراة النهائية الموسم الماضي أمام ريال مدريد. خسر فريق ليفربول في أخر أربع نهائيات لعبها محلياً وقارياً بينما خسر توتنهام في أخر نهائيين. هذه المباراة هي ثالث نهائي يقودة المدرب يورغن كلوب مع ليفربول في منافسة أوروبية كبري لم يحقق فيها أي لقب. إذا سجل ماني في اللقاء سيصبح ثاني لاعب يسجل في نهائيين متتاليين بدوري أبطال أوروبا، بعد فرانزروث لاعب بايرن ميونخ الألماني عامي 1975/1976.

موعد المباراة والقنوات الناقلة للمباراة

المباراة التوقيت القنوات الناقلة ملعب المباراة حكم المباراة ليفربول*توتنهام التاسعة بتوقيت القاهرة – العاشرة بتوقيت السعودية قناة بي إن سبورت HD1 وانداميتروبوليتانو دامير سكومينا

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول ضد توتنهام