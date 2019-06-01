كتب محمد سيد
أكد السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول، أنه لا يهمه من سيسجل في مباراة توتنهام، في التاسعة مساء اليوم السبت، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد، ولكن الأهم التتويج باللقب.
وقال ماني، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "من يسجل الأهداف في نهائي الأبطال؟ أنا أو صلاح، كل ما نريده هو التتويج بالكأس، وأحيانًا التفكير في هذا الأمر يجعلني مريضًا".
وأضاف: "صلاح يقدم أداءً مدهشًا منذ الموسم الماضي، والفريق الذي يرغب في تحقيق الألقاب يحتاج إلى لاعبين مثله، إنه...
كانت هذه تفاصيل خبر ماني: محمد صلاح سبب تأهل ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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