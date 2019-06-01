شاهد.. قميص محمد صلاح يغزو شوارع مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب أحمد عصام
احتلت جماهير ليفربول الإنجليزي شوارع العاصمة الإسبانية مدريد قبل ساعات على نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام، والذى سيقام فى التاسعة مساء اليوم على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل نادى أتلتيكو.
وكان قميص محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الأكثر مبيعاً بين جماهير الريدز التى حرصت على ارتداء قميص الفرعون قبل مباراة النهائى المرتقبة.
وسجل محمد صلاح 4 أهداف فى نسخة الموسم الجارى من دورى أبطال أوروبا.
ونجح ليفربول فى حجز مقعده بنهائي دورى أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالى، بعدما حقق فوزاً تاريخياً على...
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