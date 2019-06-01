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ترجمة محمد بشاري
قال كريستيان جروس المدرب السابق لنادي الزمالك إن طارق حامد يعد واحد من أفضل اللاعبين في أفريقيا ،معترفًا أنه في البداية لم يرغب في مشاركته في المباريات بسبب عنفه.
وأضاف جروس عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"انه مع الوقت اكتشف الدور الكبير لطارق حامد داخل الملعب .فهو أفضل لاعب في مصر من حيث القوة والروح العالية. كما اعرب عن سعادته بتدريبه في يوم من الايام.
كانت هذه تفاصيل خبر جروس: طارق حامد من أفضل لاعبي أفريقيا وسعيد بتدريبه في يوم من الأيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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