جروس: طارق حامد من أفضل لاعبي أفريقيا وسعيد بتدريبه في يوم من الأيام

ترجمة محمد بشاري

قال كريستيان جروس المدرب السابق لنادي الزمالك إن طارق حامد يعد واحد من أفضل اللاعبين في أفريقيا ،معترفًا أنه في البداية لم يرغب في مشاركته في المباريات بسبب عنفه.

وأضاف جروس عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"انه مع الوقت اكتشف الدور الكبير لطارق حامد داخل الملعب .فهو أفضل لاعب في مصر من حيث القوة والروح العالية. كما اعرب عن سعادته بتدريبه في يوم من الايام.