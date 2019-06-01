ليفربول يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا بتشكيلة قيمتها ضعف تشكيلة توتنهام

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يخوض نادي ليفربول الإنكليزي نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بتشكيلة قيمتها المالية ضعف قيمة تشكيلة خصمه توتنهام هوتسبير، وذلك بسبب اختلاف أسعار لاعبي الفريقين في سوق الانتقالات.

ويلتقي الفريقان على استاد "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد في نهائي إنكليزي خالص للمرة الثانية في تاريخ المسابقة ، حيث كانت المرة الأولى قد شهدت مواجهة بين مانشستر يونايتد و تشيلسي في العاصمة الروسية موسكو في نهائي عام 2008 .

وبحسب صحيفة "ذا صن " البريطانية، فإن ليفربول يمتلك تشكيلة متخمة بالاسماء الوازنة نتيجة التعاقدات الكبيرة التي أبرمتها إدارة النادي في الأعوام الاخيرة ، والهادفة لتعزيز صفوف الفريق في خطوطه الثلاثة، وهو ما وفر للمدرب الألماني يورغن كلوب تشكيلة رئيسية تبلغ قيمتها نحو 333.5 مليون جنيه استرليني ، في وقت ان نظيره الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبير يمتلك تشكيل أساسية تبلغ قيمتها الإجمالية 129.5 مليون جنيه إسترليني فقط.

سياستان مختلفتان

يمتلك الناديان لاعبين مميزين ، إلا ان اسعارهم تختلف في ظل سياستين متباينتين للناديين ، حيث يعتمد ليفربول على استراتيجية لتعزيز صفوفه في جلب النجوم الكبار من أندية أخرى بقيمة ضخمة ، وفي المقابل فإن توتنهام يراهن على ضم لاعبين مغمورين أو صاعدين من الأندية الأخرى بقيمة محدودة ، مع الإشارة الى أن العديد من هؤلاء اللاعبين قد التحق بالنادي اللندني في صفقات انتقال حر (مجاناً).

ويُعزى هذا التباين بين الناديين إلى امتلاك ليفربول موارد مالية ضخمة ومتعددة مقابل تواضع موارد توتنهام ، بالإضافة إلى السياسة الخاصة التي يتبعها رئيس النادي دانييل لافي والقائمة على صقل النجوم قبل بيعهم لكبار الأندية والاستفادة من قيمة انتقالهم، على اعتبار ان اهدافه تختلف عن اهداف منافسه الأميركي جون دبليو هنري الذي يلعب فريقه كل موسم على مختلف البطولات مما يفرض عليه تجهيز صفوفه بلاعبين متميزين.

هذا ويعتبر المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك أغلى لاعب في ليفربول، حيث تبلغ قيمته 75 مليون جنيه إسترليني ، بعدما استقطبه من نادي ساوثهامبتون في عام 2018 ، بينما يعتبر لاعب الوسط الفرنسي موسى سيسوكو هو اغلى لاعب في نادي توتنهام ، إذ تبلغ قيمته 30 مليون جنيه إسترليني بعدما استقطبه من نادي نيوكاسل في عام 2016 .

حراسة المرمى

ويحرس مرمى ليفربول البرازيلي أليسون بيكر الذي أحضره الصيف الماضي من نادي روما الإيطالي مقابل 67 مليون جنيه استرليني في اعقاب الأخطاء الفادحة التي ارتكبها الحارس الألماني لوريس كاريوس أمام نادي ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا ، اما نادي توتنهام فيذود عن مرماه المخضرم الفرنسي هوغو لويس القادم إليه من نادي اولمبيك ليون الفرنسي لقاء 12 مليون جنيه إسترليني في عام 2012.

خط الدفاع

ويمتلك ليفربول خط دفاع تبلغ قيمته 86.5 مليون جنيه إسترليني ، ويضم كلا من الهولندي فيرجيل فان ديك (75 مليون جنيه إسترليني) والإنكليزي جو غوميز (3.5 مليون جنيه إسترليني) و الإسكتلندي أندرو روبرتسون (8 ملايين جنيه إسترليني) و الإنكليزي ترنت ألكساندر-أرنولد الذي لم يكلف النادي شيئاً لأنه من خريجي النادي .

اما خط دفاع توتنهام فتبلغ قيمته 24 مليون جنيه إسترليني فقط ، ويضم البلجيكيين يان فيرتونخين (8 ملايين جنيه إسترليني) وتوبي ألدرفيريلد (11.5 مليون جنيه إسترليني) و الإنكليزيين كيران تريبير (3.5 ملايين جنيه إسترليني) و داني روز (مليون جنيه إسترليني).

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خط الوسط

يتحصل ليفربول على خط وسط مميز تبلغ قيمته 85 مليون جنيه إسترليني ، ويضم البرازيلي فابينيو ( 44 مليون جنيه إسترليني) والهولندي جيورجينهو فاينالدوم (25 مليون جنيه إسترليني) و الإنكليزي جوردان هندرسون (16 مليون جنيه إسترليني) .

في المقابل تبلغ قيمة خط وسط توتنهام نحو 46.5 مليون جنيه استرليني ، ويتشكل من الإنكليزي ديلي ألي (5 ملايين جنيه إسترليني) ، والدنماركي كريستيان إريكسن (11.5 مليون جنيه إسترليني) و الفرنسي موسي سيسوكو (30 مليون جنيه إسترليني) .

خط الهجوم

يمتلك ليفربول ثلاثيا هجوميا هو الأغلى في العالم ، بعدما دفع لأجل تشكيله نحو 93 مليون جنيه إسترليني ، ويضم المصري محمد صلاح (34 مليون جنيه إسترليني) و البرازيلي روبيرتو فيرمينيو (29 مليون جنيه إسترليني) والسنغالي ساديو ماني (30 مليون جنيه إسترليني) .

اما ثلاثي هجوم توتنهام فقيمته لا تتجاوز 47 مليون جنيه إسترليني ، ويضم البرازيلي لوكاس مورا (25 مليون جنيه إسترليني) و الكوري الجنوبي سون هونغ مين (22 مليون جنيه إسترليني) ، بينما هداف الفريق الإنكليزي هاري كين لم يكلف خزينة النادي شيئا على اعتبار انه من خريجي مدرسته.

قيمة تشكيلة ليفربول

قيمة تشكيلة توتنهام