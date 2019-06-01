شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تطوير حمامات غرف خلع الملابس فى استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل استاد القاهرة أعمال التطوير استعدادًا لاستضافة مباريات بطولة امم افريقيا 2019 المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وشهدت أعمال التطوير العديد من الأماكن، خاصة غرف خلع الملابس والحمامات والمدرجات والمقصورة الرئيسية.

وتستضيف مصر النسخة الـ32 من بطولة امم افريقيا 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات لتطوير حمامات غرف خلع الملابس فى الاستاد بالصور التالية:



تطوير الحمامات Advertisements

الحمامات





النفق الشرقى لغرف خلع الملابس

تطوير الحمامات فى الاستاد