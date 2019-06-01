شكرا لقرائتكم خبر عن استاد الإسماعيلية يستعيد بريقه وخطوة أخيرة فى الصيانة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باتت هناك خطوة واحدة تفصل استاد الإسماعيلية عن الانتهاء من عمليات التطوير استعداداً لاستضافة مباريات بطولة امم افريقيا 2019. ملعب الإسماعيلية ينقصه شىء واحد هو تركيب عدة مقاعد “vip” بالمدرجات الأمامية والرئيسية بعد خضوعه لعملية تطوير وتجديد شاملة بداية من واجهة الاستاد، مرورا بالمدرجات وأرض الملعب وغرف الملابس وكشافات الإنارة وختاما بالمضمار. ويستعد الملعب لاحتضان منافسات المجموعة السادسة والأخيرة ببطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة والتى تنطلق خلال الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو المقبل. Advertisements يذكر أن الاتحاد الأفريقى سيتسلم ملاعب البطولة اعتبارا من يوم 11 يونيو المقبل.



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