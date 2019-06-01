سوبر كورة .. لاعبو الأهلى والزمالك إيد واحدة بسبب هذا اللاعب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق لاعبو الأهلي والزمالك، على تعرض أحد اللاعبين للظلم البين فى اختيارات المكسيكي أجيري لقائمة المنتخب الوطني استعدادا للمشاركة فى أمم أفريقيا 2019 بمصر. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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