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ظهير الأهلي يحضر نهائى دورى أبطال أوروبا فى إسبانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر محمد هانى، ظهير أيمن فريق الأهلى، إلى إسبانيا خلال الساعات الماضية لحضور نهائى دورى أبطال أوروبا، الذى يجمع بين الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، وتوتنهام فى التاسعة من مساء اليوم السبت.

واستغل محمد هانى حصول الأهلى على راحة من التدريبات أمس واليوم وقرر السفر إلى إسبانيا، لحضور المباراة المرتقبة ودعم محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى.


محمد هانى

 

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