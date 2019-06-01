بالأرقام.. ماذا قدم جونيس مع وادي دجلة فى 11 شهراً؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو نادى وادى دجلة فى تجديد تعاقد اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى للفريق، نظرًا لانتهاء تعاقده مع الفريق الدجلاوى بنهاية الموسم الجارى، ليستمر المدرب اليونانى فى قيادة الفريق الملقب بالغزلان. ويرصد الخليج 365 بالأرقام مسيرة تاكيس مع وادى دجلة منذ انطلاق الموسم الجارى فى النقاط التالية: ـ قاد الفريق في 11 شهر أي ما يعادل 335 يوما ـ قاد وادى دجلة فى 33 مباراة بالدورى العام وحصد 37 نقطة ـ فاز فى 9 مباريات ـ خسر في 14 مباراة Advertisements ـ تعادل في 10 مباريات ـ يحتل وادي دجلة تحت قيادته المركز الـ 14 بجدول الدوري ـ سجل معه لاعبو دجلة 39 هدفاً ـ استقبلت شباك وادي دجلة تحت قيادته 46 هدفاً ـ أكبر فوز حققه كان بنتيجة 4/1 على حساب الجونة ـ أكبر هزيمة تلقاها كانت 4/1 أمام حرس الحدود

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