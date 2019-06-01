شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى: إصابة معاذ الحناوى بسيطة ويشارك أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن إصابة لاعبه معاذ الحناوى التى تعرض لها فى مباراة الزمالك الأخيرة خفيفة ولن تمنعه من المشاركة أمام وادى دجلة. ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة وادى دجلة والمقرر لها الاثنين المقبل فى الجولة الاخيرة لمسابقة الدورى العام. ونجح الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار فى التعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق مساء الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدورى، ليضمن البقاء بشكل رسمى فى المسابقة . Advertisements ويحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكهم 42. وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

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