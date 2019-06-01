شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بالإسماعيلى: الدفع بالشباب أهم مكاسب الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صبرى المنياوى مدير الكرة لفريق الإسماعيلى، أن النتائج التى حققها الفريق فى الفترة الاخيرة بمسابقة الدورى العام مرضية إلى حد ما.

وأن هناك مكاسب عديدة وهى الاعتماد على عدد من اللاعبين الناشئين من مواليد ٩٧ و٩٩ وظهورهم بشكل جيد خلال اللقاءات الرسمية.

وتابع مدير الكرة بأن هناك برنامج يتم وضعه من جانب الجهاز الفنى للقاء الزمالك الأخير بجانب الموسم الجديد.

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وأشار إلى أن سيكون هناك طفرة كبيرة فى أداء الفريق عقب الانتهاء من كأس الأمم الأفريقية والذى سيقام فى مصر منتصف الشهر الجارى.