شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتم تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود؟.. لجنة المسابقات ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، طلب الزمالك بتأجيل لقاء الفريق الأبيض مع حرس الحدود بعد غد بالدوري الممتاز بعدما طلب الأبيض التأجيل وفقا لتصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك. وأكد مسئولو لجنة المسابقات، أنه من الصعب تأجيل مياريات للزمالك لأنه لعب عدد لقاءات أقل من الاهلي وموعد لقاء الحدود متفق عليه منذ فوز الزمالك بالكونفيدرالية وتم الاعلان عن خوض الزمالك مباراتين قبل أمم افريقيا وكان المفترض أن يتم اقامة 3 مباريات لكن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير اجيري رفض اقامة لقاءات في الدوري يوم 6 يونيو. كان الزمالك تعادل فى المباراة الأخيرة بالدورى أمام الانتاج الحربى 1-1.

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