شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد مهاجم الزمالك يحتفل بعيد ميلاد شقيقه عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عمر السعيد، مهاجم الزمالك، بعيد ميلاد شقيقه علاء عبر صفحته الشخصية على إنستجرام. ونشر عمر السعيد صورتين تجمعانه بشقيقه علاء وعلق عليها قائلا، "كل سنة وأنت طيب يا حبيبى وعقبال مليون سنة". Advertisements يذكر أن عمر السعيد يعد من أبرز نجوم خط الهجوم فى الزمالك هذا الموسم بعد منحه الفرصة من الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس الذى رحل مؤخرا.

عمر السعيد و شقيقه

عمر السعيد و شقيقه 2

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمر السعيد مهاجم الزمالك يحتفل بعيد ميلاد شقيقه عبر إنستجرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.