شاهد.. تصميم جائزة " man of the match " الجديد فى بطولة أمم أفريقيا 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشفت الشركة الراعية لبطولة أمم افريقيا 2019، الستار عن كأس "man of the match" الجديد لبطولة الامم الأفريقية بمصر والتي تنطلق في الفترة من ٢١ يونيو حتي ١٩ يوليو المقبل .
المسابقة شهدت أكثر الفنانين البارعين الذين أعادوا تصميم كأس البطولة بشكل مختلف، والتي سحرت تصميماتهم وتصوراتهم للكأس هيئة المحلفين بالإضافة إلى الجمهور العام، وبعد اختيار متنافسين نهائيين من قبل الهيئة، قام عشاق كرة القدم والفن الحريصون بالتعبير عن آرائهم على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة الراعية، باختيار هاني السيد الذي تلقى أكبر نسبة من الأصوات مما جعله الفائز بالمسابقة.
مان اوف ذا ماتش
ومن جانبه قال هاني السيد بعد حصوله على جائزة مان أوف ذا ماتش : "لقد ظهرت القوة الحقيقية للمسابقة في قدرتها على إشراك الجميع في حوار فني ورياضي معًا، وبالتالي، لقد سعدت كثيرًا بتلقى هذا الاهتمام والإدراك من الجمهور العام".
وتابع " تلك المسابقة تسعي إلى خلق جسور بين الفن وكرة القدم، حيث أنها جزء من برنامج توتال الذي يحتفل بالشغف نحو كرة القدم بجميع أشكاله، وتفخر الشركة بقدرتها على إشراك العديد من المصممين المصريين الموهوبين في هذا التحدي وبالتالي تقديم كأس فريد إلى أفضل لاعبي كرة القدم الأفارقة.
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