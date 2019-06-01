شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يؤجل مران الاتحاد السكندرى بسبب محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضل الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندرى، بقيادة طلعت يوسف، تأجيل مران الفريق اليوم لمدة ساعتين حتى يتمكن لاعبو الفريق فى مشاهدة الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى أمام توتنهام فى نهائي دوري ابطال اوروبا. ويستعد الاتحاد السكندرى لمواجهة مصيرية أمام سموحة الاثنين المقبل فى الجولة الأخيرة ببطولة الدورى، حيث يحتاج زعيم الثغر الفوز بالمباراة لتفادى الهبوط للدرجة الثانية. Advertisements يذكر أن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحي، قرر طبع 3000 تذكرة لمباراة زعيم الثغر أمام سموحة بعد التأكد من إقامة اللقاء بالجماهير. وكان نادى الاتحاد السكندري أعلن عن تولى طلعت يوسف مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لحلمي طولان الذى قدم استقالته عقب الخسارة برباعية نظيفة من طلائع الجيش أمس في الجولة الـ 33 من بطولة الدورى. وتجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند 36 نقطة ويتبقى له مباراة أخيرة أمام سموحة فى الأسبوع الرابع.

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