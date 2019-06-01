بالفيديو.. اختلاط جماهير ليفربول وتوتنهام في مدريد قبل نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
اختلطت جماهير ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين في وسط مدينة مدريد قبل ساعات من انطلاق المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، التي تجمع بين الفريقين في ملعب واندا ميتروبوليتانو اليوم السبت.
وكان هناك تواجد واضح للشرطة في ميداني بلازا مايور وديل سول، من أجل إرشاد الجماهير للأماكن التي يريدون التوجه إليها.
وكانت جماهير ليفربول أكثر انتشارا من جماهير توتنهام في الشوارع قبل أن تختلط جماهير الفريقين بشكل ودي.
أكثر بقليل من نصف سعة الاستعداد تم تقسيمها بين الناديين، حيث حصل كل ناد على 17 ألف تذكرة.
يذكر أن المباراة تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "واندا موتربيلتانو" معقل أتلتيكو مدريد في إسبانيا.
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