محمد صلاح.. رزق أيضًا (ملف كروس ميديا)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء يسري:

بفارغ الصبر، ينتظر المصريون مشاركة محمد صلاح في مباراة فى نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول ضد توتنهام ليس فقط لأنه أملهم لتحقيق إنجاز بحفر اسم مصر على الكأس، لكن أيضا لأنه أصبح "أيقونة للحلم.. والرزق أيضًا".

"منعم ومكاوي ومحمد وخشبة وفتحي وخالد".. 6 مواطنين فتحت محبة "أبومكة" باب الرزق لهم.. "الخليج 365" قابلهم وحكوا لنا عن "الرزق من باب صلاح".

لمعرفة قصصهم، وكيف أصبح صلاح "مفتاح وباب رزق" لهم اقرأ...

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