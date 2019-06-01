صلاح فى نهائى الأبطال.. الإفطار فى نهاية الشوط الأول واحتمالية هطول الأمطار 0%

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ينطلق موعد الأفطار فى العاصمة الأسبانية مدريد فى تمام الساعة 9:38 بتوقيت القاهرة واسبانيا أى قبل نهاية الشوط الأول من المواجهة المرتقبة بين ليفربول وتوتنهام ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه ليفربول نظيره توتنهام فى تمام الساعة التاسعة مساءاً على ملعب واندا ميتروبوليتانو .

ويصل الصيام فى العاصمة مدريد إلى نحو 17 ساعة وهو ما يعني أن محمد صلاح نجم ليفربول وزميليه ساديو ماني وشيردان شاكيري بالإضافة إلي نجم توتنهام الفرنسي موسى سيسوكو سيفطرون قبل خمسة دقائق فقط من نهاية الشوط الأول في حالة إن قرر أحد منهم الصيام.

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وبالنسبة لحالة الطقس فى مدريد فوفقاً لموقع "weather" المتخصص فإن فرصة سقوط الأمطار فى المباراة التى تبدأ فى تمام الساعة التاسعة ويمكن أن تمتد لأكثر من ساعتين تبلغ 0% .

وتبدأ المباراة فى أجواء مائبة للحرارة حيث تبلغ درجة الحرارة فى مدريد الساعة التاسعة 30 درجة مئوية فيما تبلغ الرطوبة 16% وتقل دردة الحرارة فى الساعة العاشرة إلى 28 درجة ويستمر التحسن فى الساعة الحادية عشر لتصل درحة الحرارة إلى 27 درجة فيما ترتفع الرطوبة إلي 19% الساعة العاشرة ثم 21% في الساعة الحادية عشر.

وتبلغ سرعة الرياح فى انطلاق المباراة نحو 8 كيلو متر/ ساعة ويتأثر ملعب المباراة برياح جنوبية فى معدلاتها الطبيعية.