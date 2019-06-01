في بيان رسمي.. بتروجت يعلن رفضه خوض لقاء المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أعلن نادي بتروجت بشكل رسمي رفضه لخوض مباراة المقاولون العرب في ختام مباريات الفريق بالدوري الممتاز الموسم الحالي.

ويحتل بتروجت المركز الـ16 في ترتيب جدول مسابقة الدوري، ويعد الفريق الأقرب للهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وأصدر نادي بتروجت بيانا رسميا جاء فيه التالي:

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يرفض نادي بتروجت نهائياً خوض مباراة المقاولون العرب المقبلة، والتي حدد لها اتحاد كرة القدم موعد يوم الاثنين 3 يونيو.

ويأتى القرار بعد التعنت الواضح ضد نادي بتروجت والكيل بمكيالين فى ظل تأجيل لجنة المسابقات مباراة الأهلى مع المقاولون بدون طلب الناديين وبدون وجود أي ارتباطات دولية لهما وتجاهل طلبات النادي العادلة في عدة خطابات وبيانات سابقة لاتحاد الكرة.

وعلى الجانب الآخر يقوم بمساندة كل الفرق المنافسة لنا علي البقاء وتحقيق رغباتهم في نقل مبارياتهم والتنسيق بينهم للمساعدة في الهروب من الهبوط فضلا عن عدم الأخذ بما تم الإتفاق عليه في اجتماع لجنة الأندية المشكلة برئاسة السيد نائب رئيس الاتحاد ووفقا لإفادة سيادته بأن قرار لجنة المسابقات الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي بالتمسك بالجدول القديم للدوري هو عكس ما تم الاتفاق عليه في اتحاد الكرة وفي هذا الاجتماع.

ويؤكد نادي بتروجت بأنه سيسلك كل الطرق المشروعة من أجل المحافظة على حقوقه لدى الجهات المختصة محليًا ودوليًا.