القبض على امرأة لبيعها تذاكر مزورة لنهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ د ب أ:

القت الشرطة الإسبانية القبض على امرأة أثناء بيع تذكرتين مزورتين لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، التي تجمع الليلة بين ليفربول الإنجليزي ومواطنه توتنهام.

وحاولت المرأة بيع التذكرتين مقابل ثمانية الاف و400 يورو لأحد المشجعين في محيط استاد واندا متروبوليتان معقل أتلتيكو مدريد في استاد واندا متروبوليتان معقل أتلتيكو مدريد.

ودفع المشجع بالفعل المبلغ للمرأة لكنه اكتشف بعدها أن التذكرتين مزورتين ليبلغ الشرطة التي القت بدورها القبض على المرأة .

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يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن حوالي 70 الف مشجع من إنجلترا توجهوا إلى مدريد لمشاهدة المباراة النهائية لدوري الأبطال.

وفي وقت سابق اليوم، القت الشرطة الإسبانية القبض على أربعة مشجعين بريطانيين بسبب العديد من الاعتداءات في وسط مدريد والتي تم اكتشافها بواسطة الجهاز الأمني الخاص الذي تم نشره في شوارع العاصمة.

وتورط المشجعون الأربعة في اعتداءات مختلفة من بينها الاعتداء على رجال من الشرطة الإسبانية.

ومن المقرر أن يتم نشر أعداد هائلة من رجال الشرطة تقدر بنحو 4700 فرد أمن، في شوارع مدريد وفي جميع أنحاء العاصمة الإسبانية لضبط الأمن خلال المباراة النهائية التي تقام في استاد واندا متروبوليتان معقل أتلتيكو مدريد.