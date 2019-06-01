سبق وسجل في مصر.. وفاة رييس صاحب الـ5 بطولات دوري أوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي إشبيلية الإسباني عن وفاة لاعبه السابق خوسيه أنطونيو رييس إثر حادث مروري.



وتوفى رييس في حادث مروري في مدينة أوتريرا عن عمر يناهز الـ35 عاماً.



ولعب رييس للعديد من الأندية في أوروبا، أبرزها إشبيلية وريال مدريد الإسبانيين وأرسنال الإنجليزي.



ونستعرض لكم في التقرير أبرز محطات النجم الإسباني خوسيه رييس:



انتقالات عديدة



ولد رييس في الأول من شهر سبتمبر عام 1983 بمدينة أوتريرا بإسبانيا.



بدأ النجم الإسباني مسيرته في فريق الفئات السنية لنادي إشبيلية الإسباني كجناح أيمن حتى تم تصعيده للفريق الأول في عام 2000.



وقضى رييس في إشبيلية 4 سنوات قبل أن ينتقل إلى نادي أرسنال الإنجليزي في عام 2004، قبل أن يخرج في إعارة لنادي ريال مدريد الإسباني في عام 2006.



وقرر نادي أرسنال بيع رييس بعد انتهاء فترة إعارته للنادي الملكي، إلى نادي أتليتكو مدريد الإسباني في 2007، وقرر الروخي بلانكوس أن يُعيره لمدة عام لنادي بنفيكا البرتغالي.



وبعد انتهاء إعارته استمر رييس في صفوف أتليتكو مدريد حتى عام 2012، قبل أن يعود لفريقه إشبيلية الذي قضى معه 4 مواسم أخرى قبل أن يرحل إلى إسبانيول الذي لعب في صفوفه لمدة عام.



وظل رييس بدون نادٍ لمدة 6 أشهر منذ 2017 وحتى شتاء 2018، قبل أن يلعب بقميص نادي قرطبة الإسباني، ورحل بعد ذلك مجاناً لنادي شينجيانج تيانشان ليوبارد الصيني، قبل أن يعود لموطنه عبر بوابة فريق إكسترمادورا يو دي الذي يلعب في الدرجة الثانية الإسباني.

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ولعب رييس إجمالي 641 مباراة مع جميع الفرق التي لعب بقمصانها، سجل خلالهم 96 هدفاً وصنع 118 هدفاً آخرين.



سجل في مصر



بدأ رييس مسيرته مع منتخب بلاده إسبانيا في سن صغير، حيث خاض أول مباراة له مع منتخب اللاروخا بعمر 20 عاما و5 أيام تحت قيادة المدرب إناكي سايز.

ولعب رييس 22 بقميص المنتخب الإسباني، سجل خلالهم 4 أهداف فقط.



أحد أهداف رييس الدولية سجله في شباك منتخب مصر في مباراة ودية جمعت المنتخبان في عام 2006، وانتهت المباراة آنذاك بفوز المنتخب الإسباني بنتيجة (2-0).



بطولات



حقق النجم الإسباني العديد من البطولات مع الفرق التي لعب بقمصانها على مدار مسيرته الكروية التي امتدت لمدة 19 عاماً.



وتوج رييس بأول ألقابه مع أرسنال بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2004، كما حقق بطولتين آخرتين مع الجانرز في عام 2005، بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.



وحقق لقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد في موسم 2006-07، كما حقق لقب كأس البرتغال مع بنفيكا في موسم 2008-2009.



وتوج بـ5 ألقاب ببطولة الدوري الأوروبي، بواقع مرتين مع أتليتكو مدريد و3 مرات مع إشبيلية.



وفاز بلقب كأس السوبر الأوروبي في موسم 2010-11 مع أتليتكو مدريد.