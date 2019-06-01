ميسي: أريد تحقيق لقب مع الأرجنتين قبل اعتزالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، عن رغبته في الفوز بلقب مع منتخب بلاده التانجو قبل اعتزاله كرة القدم.

وقال ميسي، في تصريحات لقناة "فوكس سبورتس" عن رغبته في الفوز بلقب مع الأرجنتين: "أريد أن أعتزل بعد أن أفوز بلقب مع منتخب بلادي، سأظل أحاول، وأتعثر، وأستيقظ مجدداً للقتال من أجل تحقيق حلمي".

وبسؤاله عن علاقته بزميله السابق نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي: "إنها ظاهرة، نحن نستمر في الحديث، ولدينا حتى مجموعة على تطبيق واتساب يجمعني أنا ونيمار وسواريز".

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وأضاف عن رحيل كريستيانو رونالدو عن الليجا الإسبانية: "عندما بدأت الموسم قلت أنه سيكون هناك غضباً من البعض، لكن هذه هي الحقيقة، كيف لا تشتاق للاعب مثله الذي يسجل لك 50 هدفًا في الموسم، وما حدث مع مدريد كان سيحدث لأي فريق كان كريستيانو سيغادره".

وتابع النجم الأرجنتيني: "بالطبع الليجا افتقدته، لأنه جعل البطولة أكثر كفاءة، وصحيح أنه كان جيدًا لأننا كنا نتطلع إلى تحسين أنفسنا كل عام وأعتقد أنني كنت في حالة جيدة بوجوده".

واختتم ميسي تصريحاته بحديثه عن شغفه بكرة القدم: "في اليوم الذي لم أستمتع فيه باللعب، لم أعد أفعل ذلك، أستمتع بالتدريب والمباريات، مثلما عندما كنت صغيراً".