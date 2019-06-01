سموحه يجدد التعاقد مع التوأم لموسم قادم وفرج عامر يثير غضب جماهير الاتحاد

قرر مجلس إدارة نادي سموحه برئاسة المهندس محمد فرج عامر تجديد التعاقد مع التوأم حسام وإبراهيم حسن لموسم آخر بنفس الشروط الماليه المحددة بالعقد السابق .

ونجح التوأم في قيادة سموحه نحو بر الأمان بعد أن كان مهددا بالهبوط حيث تسلما المسئوليه بعد ١٣ جولة دون انتصارات ونجحا في فرض حالة من الانضباط داخل صفوف الفريق و حققا عددا من الانتصارات التي أعادت الفريق توازنه حتي تمكن من الإفلات رسميا من شبح الهبوط بعد أن وصل الي النقطه ٣٨ في المركز العاشر و لدية فرصه في انهاء الدوري في المركز الثامن حال نجاحه في تحقيق الفوز علي الاتحاد .

ويستعد سموحه لمباراته الختاميه بالموسم امام الاتحاد السكندري و المحدد لها الاثنين القادم علي ملعب ستاد الجيش ببرج العرب ،

وقرر حسام حسن المدير الفني للفريق خوض المباراه بالبدلاء و الناشئين بعد أن منح جميع لاعبيه الاساسيين راحه سلبيه حتي موعد فترة الاعداد للموسم الجديد مفسرا ذلك برغبته في تحديد مصير بعض اللاعبين من البقاء او الرحيل وكذا إعطاء الفرصه للبعض الاخر لإثبات وجوده.

في حين فسر البعض الاخر هذا الإجراء برغبة التوام وبتعليمات من رئيس النادي المهندس فرج عامر في التساهل امام فريق الاتحاد الذي يحتاج الي نقطه لضمان للبقاء بالدوري ، ولجأ محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد الي كسب ود التوام و المهندس فرج عامر خلال الفتره الاخيره كما حرص علي التوجه الي نادي سموحه وحضر

مران الفريق وقام بمصافحة التوام وبعض اللاعبين.

علي الجانب الاخر أثار المهندس فرج عامررئيس نادي سموحة، غضب جماهير الإتحاد، بعدما كتب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " بدلاء وناشيئ سموحة يستعدون بحماس شديد للقاء الاتحاد السكندري تحت قيادة الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيمً حسن".

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وفسر تلك العباره في ٤ تعليقات علي نفس البوست مؤكدا : "مفيش حاجة متسابة سموحة والاتحاد ناس محترمة واخوات ولكن مباراة منافسة بشرف وامانة قلبي يدمي علشان خاطر الاتحاد لكن المسئولية والامانة تدعونا لبذل كل الجهد والعرق من اجل الفوز وهذة هي الرياضة النظيفة".

وتابع "البدلاء والناشئين هم اللي اعتمد عليهم الكابتن حسام حسن في الفوز في مباراة حرس الحدود ومباراة بتروجت، سيد فريد مصاب محمد حمدي زكي مصاب احمد فتوح وابوجبل راحة احبارية قبل معسكر المنتخب".

واختتم "بالعكس الناشئين والبدلاء هم اللي انقذوا سموحة وهم اللي لعبوا برجولة واحنا حنلعب مباراة عادلة وبحيادية وبالرغم من اننا اشقاء لكن لن نقبل ان نتهاون او نتخاذل".