اتحاد الكرة: بتروجت يعد منسحبًا من الدوري إذا لم يخض لقاء المقاولون

رفض مسئولو اتحاد الكرة، تهديدات بتروجت بعدم خوض لقاء المقاولون بعد غد الاثنين في ختام الدوري الممتاز.

وأكد مسئولو الجبلاية انه اذا لم يخض بتروجت لقاء المقاولون سيعد منسحبا من الدوري الممتاز، خاصة وأنه

من الصعب تنفيذ طلب بتروجت بإقامة مباراة المقاولون مع الأهلي أولا، بعدما تم اتخاذ قرار بتأجيل اللقاء لما بعد كأس الأمم الأفريقية.