الزمالك في معسكر مغلق بالإسكندرية غدًا

قرر خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سفر اللاعبين إلى الإسكندرية عصر غد الأحد للدخول في معسكر مغلق استعدادا للقاء عصر غد الأحد للدخول في معسكر مغلق استعدادا للقاءحرس الحدود . ويلتقي الزمالك الحرس في العاشرة مساء الاثنين بملعب المكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين ببطولة الدوري.

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