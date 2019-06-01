اتحاد الكرة يرفض تأجيل لقاء الزمالك وحرس الحدود

رفض مسئولو اتحاد الكرة، طلب الزمالك، بتأجيل لقاء الفريق مع حرس الحدود بعد غد بالدوري الممتاز بعدما طلب الأبيض التأجيل. وأكد مسئولو الجبلاية، أنه من الصعب تأجيل مباريات للزمالك لأنه لعب عدد لقاءات أقل من الأهلي وموعد لقاء الحدود متفق عليه منذ فوز الزمالك تأجيل مباريات للزمالك لأنه لعب عدد لقاءات أقل من الأهلي وموعد لقاء الحدود متفق عليه منذ فوز الزمالكبالكونفيدرالية وتم الاعلان عن خوض الزمالك مباراتين قبل امم افريقيا وكان المفترض أن يتم اقامة 3 مباريات لكن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير اجيري رفض إقامة لقاءات في الدوري يوم 6 يونيو.

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