بدأ الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، منذ قليل، في مقر القلعة الحمراء. مقر القلعة الحمراء. وحضر أعضاء مجلس الإدارة كما تواجد الخطيب في وقت مبكر لعقد جلسة مع لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي. ويحسم مجلس الأهلي انسحابه من الدوري اليوم السبت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء اجتماع مجلس إدارة الأهلي بشأن انسحابه من الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.