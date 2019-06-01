دقيقة حداد قبل مباراة ليفربول وتوتنهام من أجل رييس

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن لاعبي فريقي ليفربول وتوتنهام هوتسبير سيقفون دقيقة حداد قبل مواجهتهم اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الويفا إن الدقيقة الحداد ستكون على روح اللاعب الإسباني، أنطونيو رييس نجم إشبيلية وارسنال السابق، والذي توفى اليوم السبت في

حادث تصادم.

يذكر أن رييس لعب لإشبيلية وارسنال وريال مدريد واتلتيكو مدريد واسبانيول، وهو يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالدوري الأوروبي، حيث فاز باللقب 5 مرات.