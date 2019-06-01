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دقيقة حداد قبل مباراة ليفربول وتوتنهام من أجل رييس

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن لاعبي فريقي وتوتنهام هوتسبير سيقفون دقيقة حداد قبل مواجهتهم اليوم في نهائي .

وقال الويفا إن الدقيقة الحداد ستكون على روح اللاعب الإسباني، أنطونيو رييس نجم إشبيلية وارسنال السابق، والذي توفى اليوم السبت في

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حادث تصادم.

يذكر أن رييس لعب لإشبيلية وارسنال وريال مدريد واتلتيكو مدريد واسبانيول، وهو يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالدوري الأوروبي، حيث فاز باللقب 5 مرات.

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