خورخي خيسوس مديرًا فنيًا لفلامنجو البرازيلي

أعلن نادى فلامنجو البرازيلى تعيين البرتغالى خورخى خيسوس، مديراً فنياً للفريق، خلال الموسم المقبل. وسيقود خيسوس الفريق البرازيلي لمدة موسم واحد فقط. يذكر أن المدرب البرتغالي، رحل عن تدريب الهلال السعودي بمنتصف الموسم المنصرم، وكان أحد المرشحين لقيادة فريق بيراميدز خلفًا للأرجنتيني رامون دياز.

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