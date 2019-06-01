ريال مدريد ينعى نجمه السابق أنطونيو رييس

أعلن نادي ريال مدريد أسفه، لوفاة لاعبه الإسباني السابق أنطونيو رييس، ونجم إشبيلية الحالي، عقب وفاته اليوم السبت في حادث سير.

ونشر الفريق الملكي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"

صورة للنجم الإسباني معلقًا: "يريد ريال مدريد أن ينقل تعازيه القلبية إلى أسرة وأصدقاء وأصحاب الملوك الذين ينضم إليهم في الحزن الشديد علىخسارته. كما يقدم تعازيه لناديه الحالي".

وكان رييس انضم لصفوف ريال مدريد في صيف 2006 على سبيل الإعارة ، واستمر لمدة موسم واحد ساهم خلاله من تحقيق لقب الدوري الإسباني، بعد تسجيله هدفين حاسمين أمام ريال مايوركا، حققا اللقب للمرينجي .