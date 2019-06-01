ابتعد السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن دائرة المرشحين لقيادة فريق أهلي جدة السعودي بالموسم المقبل.
وأكدت مصادر سعودية أن جروس الذي يعد مطلبا جماهيريا لمشجعي الفريق الأهلاوي لم يعد احد المرشحين لقيادة الفريق خاصة بعد تكليف احمد الصائغ بتسيير امور النادي بدلا منعبد الله بن عبد العزيز بترجي الرئيس السابق .
وأشارت تقارير ستودية إلى أن جروس هو أحد الأسماء التي تم ترشيحها لإدارة نادي الهلال مع رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز، وعدد من الأسماء في مقدمتها الروماني
ويمتلك جروس عرضا سعوديا بجانب عرض آخر من أحد الفرق الإماراتية كما تلقى عرضا من الريان القطري في وقت سابق. وحقق جروس مع الزمالك بطولتي السوبر المصري السعودي والكونفدرالية الأفريقية قبل أن يرحل عن الفارس الأبيض عقب التعادل مع الإنتاج الحربي ضمن منافسات الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر جروس خارج حسابات الأهلي السعودي للموسم المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.