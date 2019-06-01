جروس خارج حسابات الأهلي السعودي للموسم المقبل

ابتعد السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن دائرة المرشحين لقيادة فريق أهلي جدة السعودي بالموسم المقبل.

وأكدت مصادر سعودية أن جروس الذي يعد مطلبا جماهيريا لمشجعي الفريق الأهلاوي لم يعد احد المرشحين لقيادة الفريق خاصة بعد تكليف احمد الصائغ بتسيير امور النادي بدلا من

عبد الله بن عبد العزيز بترجي الرئيس السابق .

وأشارت تقارير ستودية إلى أن جروس هو أحد الأسماء التي تم ترشيحها لإدارة نادي الهلال مع رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز، وعدد من الأسماء في مقدمتها الروماني

كوزمين أولاريو والأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني السابق للمنتخب السعودي، وعدد من المدربين الأوروبيين.

ويمتلك جروس عرضا سعوديا بجانب عرض آخر من أحد الفرق الإماراتية كما تلقى عرضا من الريان القطري في وقت سابق. وحقق جروس مع الزمالك بطولتي السوبر المصري السعودي والكونفدرالية الأفريقية قبل أن يرحل عن الفارس الأبيض عقب التعادل مع الإنتاج الحربي ضمن منافسات الدوري الممتاز.