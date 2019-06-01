يحصل اتحاد الكرة على قيمة استقدام حكام اجانب لمباريات الزمالك المتبقية في الدوري امام حرس الحدود والجونة والاسماعيلي، من مكافأة الابيض بعد الفوز بالكونفيدرالية. والجونة والاسماعيلي، من مكافأة الابيض بعد الفوز بالكونفيدرالية. ومن المنتظر ان يتم تحويل المبلغ لاتحاد الكرة خلال ايام، ويحصل منه الاتحاد على قيمة استقدام الحكام في المباريات الثلاثاة والتي تباغ 75 الف دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يحصل على قيمة استقدام حكام أجانب للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.