رياضة | تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، مع فريق توتنهام هوتسبير يوم 1 يونيو المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق توتنهام لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه هذا الموسم، وذلك من أجل كتابة التاريخ مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

بث مباشر لمباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير مشاهدة توتنهام هوتسبير وليفربول يلا شوت ليفربول وتوتنهام كورة لايف ليفربول وتوتنهام بث الاسطورة توتنهام هوتسبير ضد ليفربول.

وسوف تذيع بعض القنوات المفتوحة تلك المباراة عبر قنواتها :

Advertisements

- قناة ارينا سبورت 2 وترددها 11798

- قناة ZDF HD وترددها 11054

- قناة إدمان اربيذجان وترددها 11175

ويعد هذا النهائي الثاني على التوالي لفريق ليفربول الإنجليزي، حيث تعرض للخسارة في الموسم الماضي أمام نادي ريال مدريد الإسباني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في كييف.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق ليفربول، ضد توتنهام هوتسبير في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عبر موقع الخليج 365 الرياضي