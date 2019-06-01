رياضة | ساتوك تدرس تنظيم كأس عالم للأيتام مجددا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساتوك تدرس تنظيم كأس عالم للأيتام مجددا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت شيخة آل ثاني صاحبة فكرة منظمة ساتوك أن هدفها الأساسي هو تحسين مستويات معيشة ورفاهية الأطفال في جميع أنحاء العالم من أجل توفير مستقبل أكثر إشراقًا لهم بدون فقر أو سوء المعاملة والجمع بين الأيتام واللاجئين والأطفال المحرومين في جميع أنحاء العالم من ممارسة النشاط الرياضي والتبادل الثقافي.

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وقالت شيخة آل ثاني في تصريحات صحفية إنها تود تنظيم كأس عالم جديد للأيتام خلال هذا العام بمصر.

وتسعي الشيخة خلال الفترة المقبلة تجهيز كل الأمور في مصر لاستقبال البطولة خصوصًا أن البلاد، تستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية.