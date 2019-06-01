رياضة | دكرنس يتعاقد مع مدافع الرجاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يتعاقد مع مدافع الرجاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي دكرنس ثاني صفقاته للموسم الجديد مع اللاعب محمد حمودة صاحب الـ"27 عاما" لثلاث مواسم قادمة. ووقع محمد حمودة على عقود انتقاله لفريق دكرنس الصاعد مؤخرا لدورى القسم الثانى في حضور رئيس مجلس إدارة النادى الخضر إبراهيم . Advertisements وسبق لحمودة من قبل تمثيل فرق الإنتاج الحربى وبتروجيت وأسوان وأخيرا الرجاء ويجيد اللعب فى مركز الظهير الأيسر. جدير بالذكر أن نادى دكرنس قد أعلن سابقا عن تعاقده مع لاعب الجهة اليسرى أيضا كريم عباس قادما من غزل المحلة.

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