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رياضة | موعد أذان المغرب بمدريد يهدد محمد صلاح في الصيام

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يصطدم محمد صلاح نجم نادي الإنجليزي بفريق توتنهام في الساعة التاسعة مساء اليوم على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية "مدريد" في نهائي .

 

ويؤذن أذان المغرب في مدريد في الساعة التاسعة و39 دقيقة بتوقيت القاهرة وهو ما يعني أن محمد صلاح سيخوض الشوط الأول صائمًا ثم يتناول وجبة خفيفة بين الشوطين وذلك إن لم يفطر.

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وكان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قد أعلن عدم تدخله في قضية الصيام للاعبيه المسلمين محمد صلاح وساديو ماني.

 

 

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