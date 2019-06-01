رياضة | لا بيراميدز ولا الهلال.. جيسوس مدربا لفلامنجو البرازيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لا بيراميدز ولا الهلال.. جيسوس مدربا لفلامنجو البرازيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي، اليوم السبت، تعيين المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مدربًا له.

وقال النادي البرازيلي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "جورجي جيسوس هو المدرب الجديد لفريق فلامنجو بعد اتفاق مع الرئيس رودولفو لانديم، سيصل المدرب جيسوس في منتصف يونيو إلى النادي ويوقع عقدًا لمدة عام".

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الجدير بالذكر أن جيسوس كان قد أُقيل من تدريب الهلال السعودي في يناير الماضي، وكان يتردد أن بيراميدز المصري يريد التعاقد مع جيسوس، بعد الانفصال عن راموس دياز.

كما سبق لجيسوس، البالغ من العمر 64 عامًا، أن تولي قيادة سبورتينغ لشبونة وبنفيكا البرتغاليين.