رياضة | خطوة جديدة تؤكد استمرار مارتن لاسارتي مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة جديدة تؤكد استمرار مارتن لاسارتي مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، لبحث الترتيب لبرنامج الفريق خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الفني مصير فترة الإعداد، على حسب نتائج اجتماع الجلسة الطارئة لمجلس الإدارة اليوم لبحث وتحديد خطة المرحلة المقبلة وموقف الفريق بما يحفظ حقوق النادي فيما يتعلق بجدول مباريات الدوري الممتاز المتبقية من مسابقتي الدوري والكأس.

Advertisements

ويستعرض المجلس الموقف كاملًا لاتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي.

وسجل النادي الأهلي اعتراضًا على تعديلات لجنة المسابقات، بمواعيد المباريات المتبقية من الدوري العام، والتمسك بإنهاء المسابقة قبل بطولة الأمم الإفريقية المقبلة.