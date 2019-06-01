رياضة | موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلط الاضواء اليوم السبت على ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بفريق نادي اتلتيكو مدريد الاسباني من أجل متابعة مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويعول الألماني يورجن كلوب على كتيبة مدججة بالنجوم على رأسها الدولي المصري محمد صلاح بالإضافة إلى السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.

في المقابل يتسلح الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بوجود زخمة في الناحية الهجومية على رأسها الكوري الجنوبي سون هيونج مين بالإضافة إلى الدنماركي كريتسيان اريكسن والارجنتيني لوكاس مورا.

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وكان الفريقان قد تأهلا إلى المباراة النهائية بصورة دراماتيكية حيث نجح الريدز في تخطي عقبة برشلونة بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فيما قاد لوكاس مورا فريقه السبيرز للوصول إلى المشهد الختامي على حساب أياكس أمستردام الهولندي.

ويمكن لرواد الخليج 365 الرياضي متابعة المباراة التي ستذاع على الهواء مباشرةً في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة عبر قنوات بي إن سبورتس بالإضافة إلى روابط بث مباشر مباراة ليفربول اليوم على " الخليج 365 الرياضي " من روابط يلا كورة – يلا شوت – الاسطورة لايف – جودة عالية بدون تقطيع إتش دي.

وتنتظر الجماهير المصرية أن يحصل نجمها الدولي محمد صلاح على البطولة الأولى له مع الريدز ليصبح ثاني لاعب عربي في التاريخ تحقيقاً لهذا اللقب الغالي بعد الجزائري رابح ماجر الذي توج مع بورتو البرتغالي بذات الأذنين.