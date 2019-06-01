رياضة | ماذا قالت صحف العالم عن فضيحة مباراة الترجي والوداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قالت صحف العالم عن فضيحة مباراة الترجي والوداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفردت الصحف العالمية مساحة واسعة لفضيحة الفار في مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

ثورة على موقف غريب

قالت شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية إن الفار لم يكن يعمل وهو من أكثر المواقف الغريبة منذ إدخال تقنية الفيديو في كرة القدم لذلك ثار لاعبو الوداد فور إلغاء هدف لهم في الشوط الثاني واكتشاف أن تقنية الفيديو لا تعمل.

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منظمون هواة

قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن المنظمين هواة فتقنية الفيديو لم تكن تعمل في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا ولم يتم اكتشاف الأمر إلا في الشوط الثاني.

مؤامرة

قال موقع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية إن الترجي التونسي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي ويعزى إلى أن الأمر جاء عن قصد من قبل بعض المنظمين.