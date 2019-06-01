رياضة | موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد المباراة النهائية بين فريق ليفربول الإنجليزي، وفريق توتنهام هوتسبير اليوم السبت 1 يونيو في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق ليفربول :

أليسون بيكير - الكسندر ارنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون - هندرسون - فينالدوم - فابينهو - محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعة تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 و 2 HD، وسوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلقين : رؤوف خليف - خليل البلوشي.

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بينما يأتي التشكيل المتوقع لفريق توتنهام هوتسبير :

لوريس - تريبير - ألدرفاليد - فيرتونخين - روز - سيسوكو - كريستيان ايريكسن - داير سون هيونج - لوكاس مورا - هاري كين.

ويدخل الفريقان اللقاء بطموح الفوز والتتويج، ففريق ليفربول العريق لعب النهائي الأوروبي 9 مرات سابقة، وأحرز اللقب في 5 نهائيات ويسعي للفوز بالمرة السادسة بكتيبته المميزة هذا الموسم، أما توتنهام فيدخل اللقاء النهائي الأول له في تاريخه ويأمل في التتويج باللقب الأوروبي الكبير.