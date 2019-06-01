رياضة | بتروجت يرفض اللعب مع المقاولون ويهدد بالتصعيد الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتروجت يرفض اللعب مع المقاولون ويهدد بالتصعيد الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بتروجت رفض خوض مباراة المقاولون العرب يوم الإثنين المقبل حسب الموعد المقرر من اتحاد الكرة.

وأصدر نادي بتروجت بيانًا قال فيه: "يأتى القرار بعد التعنت الواضح ضد نادي بتروجت والكيل بمكيالين فى ظل تأجيل لجنة المسابقات مباراة الأهلى مع المقاولون بدون طلب الناديين وبدون وجود أي ارتباطات دولية لهما وتجاهل طلبات النادي العادلة في عدة خطابات وبيانات سابقة لاتحاد الكرة وعلي الجانب الآخر يقوم بمساندة كافة الفرق المنافسة لنا علي البقاء وتحقيق رغباتهم في نقل مبارياتهم والتنسيق بينهم للمساعدة في الهروب من الهبوط فضلا عن عدم الأخذ بما تم الاتفاق عليه في اجتماع لجنة الأندية المشكلة برئاسة السيد نائب رئيس الاتحاد ووفقا لإفادة سيادته أن قرار لجنة المسابقات الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي بالتمسك بالجدول القديم للدوري هو عكس ما تم الاتفاق عليه في اتحاد الكرة وفي هذا الاجتماع".

ويؤكد نادي بتروجت بأنه سيسلك كل الطرق المشروعة من أجل المحافظة علي حقوقه لدي الجهات المختصة محليًا ودوليًا.