انت الان تتابع تفاصيل خبر حادث سير مروع ينهي حياة لاعب إسباني شهير والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 1 يونيو 2019 03:50 مساءً - لقي النجم السابق لنادي إشبيلية ومنتخب إسبانيا لكرة القدم، أنطونيو رييس، مصرعه في حادث سير مروّع بإسبانيا.

وأعلن نادي إشبيلية وفاة لاعبه السابق بعد تعرّضه لحادث سيارة، صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز الخامسة والثلاثين.

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ونشر النادي الأندلسي بياناً عبر حسابه الرسمي في "تويتر" ينعى فيه لاعبه السابق قائلاً: "بكل الأسف والحزن نعلن مقتل رييس في حادث سير، لترقد في سلام".

ودافع رييس عن ألوان عدة أندية كبيرة خلال مسيرته؛ أبرزها إشبيلية، وريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، وأرسنال الإنجليزي، وبنفيكا البرتغالي.

أما على الصعيد الدولي فقد خاض رييس 21 مباراة مع منتخب إسبانيا، وسجل 4 أهداف.