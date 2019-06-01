انت الان تتابع كيف خاض الأهلي نهائي دوري الأبطال بدون الـ«VAR»؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشف عمرو فهمي مفاجأة كبرى خاصة بمواجهتي الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، وذلك بعد ساعات من تتويج الفريق التونسي بالنجمة الرابعة

توّج الترجي الرياضي التونسي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد البيضاوي المغربي 1-0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وسجل اللاعب الجزائري يوسف البلايلي هدف المباراة الوحيد، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي على ضيفه الوداد عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو، وبعد توقف امتد لنحو ساعة ونصف ساعة، أطلق جاساما صافرته مع إعلان أن "المباراة انتهت" لتبدأ احتفالات الترجي باحتفاظه باللقب والتتويج في المسابقة للمرة الرابعة (1994، 2011، 2018، 2019).

وتوقفت المباراة بعد نحو ساعة من انطلاقها، وسط جدل وضبابية حول تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "VAR"، وأظهرت لقطات الإعادة أن الكارتي لم يكن متسللاً، لكن الإلغاء قد يكون بسبب احتساب خطأ عليه بحق مدافع الترجي خليل شمام، ومع مطالبة لاعبي الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو، توقفت المباراة، وسط تقارير عن

وتوقفت المباراة بعد نحو ساعة من انطلاقها، وسط جدل وضبابية حول تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "VAR"، وأظهرت لقطات الإعادة أن الكارتي لم يكن متسللاً، لكن الإلغاء قد يكون بسبب احتساب خطأ عليه بحق مدافع الترجي خليل شمام، ومع مطالبة لاعبي الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو، توقفت المباراة، وسط تقارير عن إبلاغ الحكم اللاعبين أن تقنية الفيديو معطلة.

وعقب المباراة، كشف عمرو فهمي السكرتير العام السابق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مفاجأة كبرى خاصة بمواجهتي الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

وتحدث عمرو فهمي، في تصريحاته صحفية، قائلا: "كانت هناك أزمة بسبب تقنية الفيديو قبل لقاء الذهاب بين الأهلي والترجي. التقنية لم تكن لتوجد في المباراة، وأبلغت الأهلي بذلك بالفعل".

وواصل عمرو فهمي: "أبلغت الأهلي بأنه في حالة رفضهم إقامة المباراة بسبب عدم وجود تقنية الفيديو سيتم احتساب نتيجة اللقاء 2-0 لصالح الترجي في لقاء الذهاب، لكن الأهلي بدوره تحرك بقوة وفي النهاية نجح في أن يجعل تقنية الفيديو تظهر في المباراة".

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وواصل السكرتير العام السابق في الاتحاد الإفريقي: "في لقاء العودة في رادس لم توجد تقنية الفيديو في المباراة، وتم استغلال غيابي بسبب العلاج، وأقيم لقاء الترجي والأهلي في رادس دون تقنية الفيديو".

مراقب الأهلي والترجي يتحدثوفي تصريحات صحفية، تحدث مراقب إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، بين الأهلي والترجي، قائلا: "في إياب نهائي 2018، تقنية الفيديو لم تكن تعمل، وقررت حينها التأكد من عملها، وتم إجراء تجربة على الفار قبل انطلاق المباراة مباشرة، وحين تأكدت من عدم عملها، أنا والمنسق العام، استدعينا الحكام وكباتن الناديين، لنبلغهم أن التقنية لن تكون موجودة، لكي يعلموا قبل بداية المباراة، وبسبب ذلك تأجلت ضربة البداية لدقائق، وما يحدث الآن بشكل عام هو خلل في التواصل".الأهلي يكشف تفاصيل نهائي رادسمن جانبه أكد محمد يوسف، المدرب العام للأهلي، أن فريقه تعرض لنفس الموقف الذي حدث للوداد المغربي أمام الترجي التونسي، في ملعب رادس، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث لعب الأهلي مباراة إياب نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي أمام الترجي في تونس، وخسر بثلاثية دون رد، ليخسر اللقب بعد أن فاز ذهاباً بالإسكندرية بنتيجة 3-1.

وقال المدرب العام للأهلي في تصريحات صحفية: "تعرضنا لنفس الموقف، ذهبنا إلى ملعب رادس وكان المنطقي والطبيعي أن نلعب في ظروف مشابهة للقاء الذهاب بوجود تقنية الفيديو، ولكن قبل انطلاق اللقاء بدقيقتين فقط جاء إلينا الحكم الرابع وأبلغنا بتعطل الفار".

وأضاف محمد يوسف:" خضنا المباراة بنفس الظروف وفاز الترجي بنتيجة 3-0 وتوج باللقب، ولكن لم يحذرنا أحد من تعطل تقنية الفيديو قبلها بأيام"، وأشار إلى أن ما يقوله السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي "كاف" بأنه حذر الأهلي غير صحيح بالمرة.

لجنة تنفيذية طارئة في الكافوقرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، «كاف»، برئاسة أحمد أحمد، استدعاء لجنة تنفيذية طارئة يوم 4 يونيو المقبل، وذلك لمناقشة القضايا التنظيمية لنهائى دوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي على ملعب رادس.

وأصدر «كاف» بيانا قال فيه: «نظرا للأحداث التى تمت فى إياب نهائى دورى الأبطال الإفريقي فإن السيد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر استدعاء لجنة تنفيذية طارئة فى الرابع من يونيو، لمناقشة القضايا التنظيمية التى سيتم تخصيصها لهذا الاجتماع».

اجتماع طارئ في المغربودعا فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، لاجتماع طارئ اليوم السبت بمقر الاتحاد لتدارس أحداث إياب نهائي دوري الأبطال، واتخاذ القرارات التي تليق بما حدث خلال المباراة النهائية من وقائع.

وتضمن بيان اتحاد الكرة المغربي الذي أصدره اليوم، التأكيد أن هذا الاجتماع سيكون هاما وقويا وسيتم على ضوئه كشف موقف مشترك بين اتحاد الكرة وإدارة الوداد بما يحفظ لمصالح الكرة المغربية حقوقها.

كان اتحاد الكرة المغربي قد هاجم الكونفدرالية الإفريقية في السابق من خلال خطابي احتجاج تضمن شكاوى من حكمي الكونفدرالية الإثيوبي باملاك تيسيما ودوري الأبطال ذهابا المصري جهاد جريشة، علمًا بأن لقجع غاب عن المباراة النهائية ولم يتابعها في الملعب.

