انت الان تتابع صلاح يكشف عن كيفية تطوره تهديفيا (حوار) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لا يزال محمد صلاح يجذب الأنظار إليه بفضل المستويات المميزة التي يقدمها مع ليفربول ونجاحه في قيادة ليفربول للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي

أجرى نجم كرة القدم الإنجليزية جاري لينكر حوارًا مع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح عبر محطة "بي تي سبورت"، تطرق خلاله للحديث عن الكثير من الأمور، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه ليفربول لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت أمام توتنهام، على ملعب واندا متروبوليتانو في تمام الساعة التاسعة مساء، وتحدث صلاح عن نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في كييف، الذي خسره ليفربول بنتيجة 3-1 أمام ريال مدريد، والذي خرج منه مصابًا في الكتف في الشوط الأول من المباراة.

وعن ذلك اللقاء قال صلاح: "هي لحظة محبطة للغاية بالنسبة لي ولمسيرتي، أن أخرج بتلك الصورة من الملعب بعد الموسم المميز الذي قدمناه، لم أستطع إكمال المباراة، كانت الصورة سوداء بالنسبة لي خاصة أنني تذكرت أنه ربما لا أشارك مع منتخب بلادي في كأس العالم التي وصلنا إليها بعد غياب 28 سنة، وشعرت بإحباط حيث تساءلت

وعن ذلك اللقاء قال صلاح: "هي لحظة محبطة للغاية بالنسبة لي ولمسيرتي، أن أخرج بتلك الصورة من الملعب بعد الموسم المميز الذي قدمناه، لم أستطع إكمال المباراة، كانت الصورة سوداء بالنسبة لي خاصة أنني تذكرت أنه ربما لا أشارك مع منتخب بلادي في كأس العالم التي وصلنا إليها بعد غياب 28 سنة، وشعرت بإحباط حيث تساءلت كم مرة سنصل فيها إلى نهائي بطولة مثل دوري الأبطال، ولكني حفزت نفسي وقلت إنني قادر على خوض النهائي أكثر من مرة، ومن الأفضل المضي قدمًا وعدم البكاء".

وتطرق صلاح عن حلمه بالمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا: "لم أتوقع أن أصل إلى هنا، نعم حلمت بالمشاركة في تلك المسابقة التي اعتدت على مشاهدة مبارياتها في قريتي، من المذهل أن أخوض النهائي للمرة الثانية".

وعن عدم وصوله إلى القمة سريعًا، قال صلاح: "الأمر يتعلق باختلاف الثقافات، فأنا أتيت من مصر إلى سويسرا، وهما بلدان مختلفان تمامًا في الثقافة، ففي مصر من الممكن النوم السادسة صباحًا، ولكن إذا فعلت ذلك في سويسرا فلن ألعب، كما واجهت صعوبات في اللغة، خاصة أنني لم أكن أتحدث الإنجليزية، وكنت أتحدث مع الناس باللغة العربية، وذلك إلى جانب التدريبات الشاقة التي تستمر لمدة ساعتين والتي يتوجب عليك التركيز بها جيدًا على عكس ما يحدث في مصر، حيث من الممكن التكاسل بعض الشيء، وبالتالي بدأت التطور وغيرت عقليتي".

وواصل: "بدأت التغير من سويسرا لرغبتي في النجاح، وما أحبه كثيرًا في نفسي هو استعدادي للقيام بأي شيء كي أكون الأفضل، لم أفكر أبدًا في العودة إلى مصر، وبالتالي كان لا بد من التغيير على الرغم من صعوبته، لذا احتجت بعض الوقت".

وتطرق صلاح لفترته مع تشيلسي: "الأمر كان صعبًا، كان بمثابة طفل صغير أتى من مصر للعب في تشيلسي بعد عام ونصف فقط في سويسرا، كان صعبًا أن تلتقي أسماء كبيرة في غرف خلع الملابس كنت تحبهم في صغرك، لعبت بعض الشيء في الشهور الستة الأولى، ولم أتمكن بعدها من اللعب على الرغم من عملي بشكل يومي وحرصي على التطور، لم أعرف السبب، وتأثرت كثيرًا ذهنيًا، وأردت الرحيل لأنه كنجم في بلدك، الجميع ينظر إليك بشكل كبير، وعانيت من الضغوطات، وقررت الرحيل للعب كرة القدم من جديد واستعادة الابتسامة".

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وواصل: "الآن أصبحت الأمور أسهل والضغوطات أقل، حيث اعتدت على اللعب في هذا المستوى الاحترافي منذ سنوات، نعم كانت هناك ضغوطات في روما، ولكن أصبحت الأمور أسهل بعد نهاية أول موسم".

وعن تطوره تهديفيا: "يقول البعض إنني لا أجيد إنهاء الهجمات وتسجيل الأهداف بشكل جيد، ولذلك بنيت ملعبا خاصا لي في روما، وتدربت يوميًا على التسديد على المرمى، وفعلت ذلك هنا في ليفربول، تحت توجيهات يورجن كلوب ومع لوسيانو سباليتي في روما سابقًا، أعتقد أن سباليتي لا يعرف كم أحبه، فهو كان موجودًا من أجلي دائمًا ويساعدني، كنت أتدرب بعد تدريبات الفريق بمفردي وأذهب إلى المنزل للتدرب".

وعن قرار الانضمام إلى ليفربول: "لم يكن القرار صعبًا، نعم لم أفكر بوضوح في العودة إلى إنجلترا، ولكن عندما جاء عرض ليفربول، كان لزامًا علي العودة، نعم كانت هناك شكوك في قدراتي وأنني لا أجيد اللعب في الكرة الإنجليزية، ولكني كنت أرى بأنه الدوري الأنسب بالنسبة لي وأنني سأنجح هنا، استمتعت بما قدمته الموسم الماضي وتحطيمي الأرقام القياسية وفوزي بالحذاء الذهبي، نعم لم أتوقع ذلك، ولكني أردت الرد على المشككين، واستلهمت الحافز من الانتقادات".

وتحدث صلاح عن دور كلوب قائلًا: "يساعدني كثيرًا داخل وخارج الملعب، هو صديق جيد، ساعدني على تطوير الكثير من الأمور، ويتحدث معي خارج الملعب كصديق وهو أمر يمنحني الهدوء، وهو أمر يفعله مع جميع اللاعبين، نعم وجدت صعوبة في البداية في التأقلم مع أفكاره الخططية، حيث كان يتوجب علي الضغط دائمًا، ولم ألعب من قبل بتلك الصورة، يجب على الجميع مشاهدة ما يفعله في موسم الإعداد، الأمر صعب للغاية، ولكني تأقلمت معه".

وعن علاقته بساديو ماني: "شعرت بالسعادة لمشاركته الحذاء الذهبي معي، قدم موسمًا مميزًا واستحق الجائزة، ولو كنت سجلت هدفًا، لشعر بالإحباط بعد ما قدمه طوال الموسم، وذلك كان سيكون شعوري إذا حدث العكس، أتنافس مع الجميع بصورة دائمة".

وعن خسارة لقب الدوري لصالح مانشستر سيتي: "الأمر كان قاسيًا، ولكن هذا أول موسم ننافس فيه على تحقيق اللقب بقوة، في الموسم السابق نافسنا على لقب دوري الأبطال، لذا كانت تلك أول مرة نقدم فيها كل ما لدينا من أجل الفوز بالدوري".

وتابع: "نملك خبرة في دوري الأبطال بعد خوضنا نهائي الموسم الماضي، نعم نملك الثقة والخبرة التي تساعدنا، ولكن النهائي من مباراة واحدة ولا نعرف ماذا سيحدث، وعلينا تقديم أفضل مستوى لدينا ذهنيًا وبدنيًا، خاصة أن توتنهام استحق الوصول إلى النهائي".

وعن رغبته في مشاركة هاري كين في النهائي: "بالطبع، المنافسة تكون رائعة بوجود أفضل اللاعبين فهو هداف الكرة الإنجليزية قبل قدومي".

وعن أعماله الخيرية في مصر: "أشعر أن ذلك واجب علي، أحاول مساعدة أهل قريتي كي يعيشوا في وضع أفضل، وطالما أملك الفرصة لفعل ذلك، فسأقدم المساعدة".