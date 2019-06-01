الموعد والقنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا

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٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم السبت، صوب ملعب «واندا متروبوليتانو» معقل فريق أتليتكو مدريد الإسباني، حيث يصطدم ليفربول بنظيره توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يتطلع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح للتتويج بلقبه الأول مع ليفربول، والتتويج باللقب الأقوى على صعيد القارة العجوز، ليصبح أول مصري يتوج بذلك اللقب وثالث لاعب عربي بعد كل من رابح ماجر وأشرف حكيمي، كما يتطلع صلاح أيضًا لتعويض خيبة أمل الموسم الماضي عندما خسر في المباراة النهائية أمام ريال مدريد.

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موعد مباراة ليفربول وتوتنهام تبدأ مواجهة ليفربول ضد نظيره توتنهام في تمام الساعة التاسعة مساء. القناة الناقلة لموقعة ليفربول ضد توتنهام تنقل مباراة ليفربول ضد توتنهام، عبر (beIN Sports 1,2,3) بتعليق: رؤوف خليف (من الملعب)، يوسف سيف، علي محمد علي، حفيظ دراجي، خليل البلوشي. ووصل كل من ليفربول