انت الان تتابع رسالة من عمرو أديب لمحمد صلاح قبل نهائي أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م

محمد صلاح

طالب الإعلامي عمرو أديب، الدولي محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي الحصول على البطولات وليس التتويج بالألقاب فقط، وذلك قبل مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دورى أبطال أوروبا، وكتب أديب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تحدي صلاح اليوم والسنوات القادمة إنه يجب أن يحصل على بطولات لا ألقاب فقط.. إحراز البطولات المحلية والقارية مهم في تاريخ أي لاعب مهما كنت الهداف الأول أو اللاعب الأفضل يجب أن تتوج مسيرتك بعدد محترم من البطولات.. هذا هو قدر من يتنافس على المراكز الأولى وربنا معاك يا فخر العرب».

ويأمل محمد صلاح في اللحاق بعظماء إفريقيا الذين سجلوا في نهائي دوري الأبطال، وكتابة اسمه بحروف من ذهب بين أساطير القارة الإفريقية، وذلك عندما يواجه رفقة فريقه ليفربول اليوم السبت، نظيره توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة

Advertisements